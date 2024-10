Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Fortaleza 1x1 Atlético-MG

Marinho coloca Tricolor em vantagem, mas Fausto Vera marca para o Galo e decreta empate no Castelão, em duelo da 30ª rodada da competição nacional

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentaram nesta quarta-feira, 16, no Castelão, em jogo antecipado da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e empataram em 1 a 1. Marinho abriu o placar para o Leão, e Fausto Vera balançou as redes pelo Galo.

Com o resultado, o Tricolor segue na terceira posição da competição, com 56 pontos, e o time mineiro aparece na nona colocação, com 41 pontos.

Fortaleza 1x1 Atlético-MG: veja melhores momentos