Fortaleza: Kauan é titular da seleção sub-20 em jogo-treino na Granja Comary

Aos 19 anos, o volante acumula 20 partidas pelo time principal do Fortaleza na atual temporada, com um gol marcado. Em razão da idade e do nível técnico, com potencial de evolução, ele é considerado um dos principais ativos do Leão do Pici no mercado da bola para venda com valores altos, ao lado de Hércules e Kervin Andrade.

Kauan tem contrato até junho de 2028 com o Tricolor, que adquiriu 90% dos direitos econômicos junto ao Goiás por R$ 2,4 milhões. Em junho, inclusive,virou alvo de clubes do futebol europeu.