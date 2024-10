Conmebol multa Fortaleza por uso de bandeirinhas em festa da torcida; entenda

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: FCO FONTENELE

“O bastão flexível deve ser levado à reunião de segurança para que o OSC designado verifique se ele é flexível, se suas pontas são redondas e se seu material não corresponde ao PVC”, descreve o regulamento da Conmebol sobre o artigo em questão. A multa aplicada no Fortaleza, de cinco mil dólares, é debitada automaticamente do valor a ser recebido pelo clube em direitos de televisão ou patrocínio. Bandeiras foram utilizadas para formar mosaico no Setor Sul do Castelão Como de costume em jogos do Leão, a torcida tricolor organizou um enorme mosaico para receber o time na partida diante do Rosario Central na Arena Castelão – vencida pelo time cearense por 3 a 1. Centenas de pequenas bandeiras preencheram o Setor Sul da arquibancada.