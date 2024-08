Rossetto, do Fortaleza, expõe desejo de permanecer no clube: "Gostaria muito de ficar"

O contrato de Rossetto vai até o final de 2024. O jogador foi adquirido no começo do ano junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, onde ficou por quatro temporadas

"Então estou focado em trabalhar e desempenhar bem dentro de campo. Final do ano, conquistando nosso objetivo, podemos voltar a conversar sobre", finalizou o meia ao ser questionado a respeito do assunto.

"Gostaria muito de ficar, mas no meu pensamento agora não é focar só nisso, mas continuar performando a cada partida. A renovação é só um detalhe, o mais importante é o Fortaleza. Estou muito feliz de estar fazendo parte, a comissão me dá muito suporte", pontuou.

O volante do Fortaleza , Matheus Rossetto, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes do Povo , da Rádio O POVO CBN , na manhã desta quarta-feira, 1º. Dentre os assuntos conversados, o camisa 16 do Pici expressou o desejo de ficar no clube por mais tempo.

O contrato de Rossetto vai até o final de 2024. O jogador foi adquirido no começo do ano junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, onde ficou por quatro temporadas. No futebol brasileiro, atuou no Athletico Paranaense.

Com a camisa do Tricolor do Pici, Rossetto ainda não marcou gols e nem contribuiu com assistências em 19 partidas. No entanto, além de ter sido campeão da Copa do Nordeste 2024, vem ganhando a confiança de Juan Pablo Vojvoda no setor do meio-de-campo.