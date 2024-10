Fortaleza busca virada contra o Sport e vence ida da semifinal do Brasileiro de Futsal

O jogo da volta ocorre no próximo dia 30, na capital cearense, às 21 horas. O duelo vale vaga na grande final do Campeonato Brasileiro de Futsal

O Fortaleza saiu perdendo por 2 a 0 para o Sport, mas buscou a virada e conquistou uma importante virada por 3 a 2 no Ginásio Geraldão, no Recife (PE), pela primeira partida das semifinais do Brasileirão de Futsal.

Com o resultado, o Leão do Pici traz a vantagem para o duelo da volta na capital cearense, que ocorre no próximo dia 30, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Sport 2x3 Fortaleza: o jogo

O primeiro tempo não foi bom para o Fortaleza. Apesar de ter mais posse (66%) e finalizações no recorte inicial do jogo, o Leão do Pici não conseguiu ser efetivo no ataque. O Sport, em contraponto, organizado em linhas baixas para explorar transições, teve as chances mais claras para abrir o placar.