Campanha do Fortaleza como visitante diminui chance de título na Série A

Embora o Leão seja o melhor mandante do torneio, Botafogo e Palmeiras, concorrentes pelo título, também possuem bom desempenho. O diferencial na briga pela taça vem sendo os jogos fora de casa

A acirrada disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2024, consolidado atualmente entre Botafogo (1º), Palmeiras (2º) e Fortaleza (3º), tem tido um elemento como fator de desequilíbrio: a campanha como visitante. Os três clubes possuem desempenho semelhante em seus domínios, o que aumenta o peso dos jogos fora de casa.

O Tricolor do Pici é o melhor mandante da Série A, com 86% de aproveitamento, 12 vitórias consecutivas e nenhuma derrota nos 15 duelos que fez na capital cearense. Foram 39 pontos conquistados em casa – o que representa 70% da pontuação total que possui na tabela, 55. Palmeiras e Botafogo aparecem logo atrás no ranking.