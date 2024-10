Fortaleza vê chance de título na Série A cair para 10% após derrota para o Grêmio

Atacante Breno Lopes no jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Com a derrota para o Grêmio na noite da última sexta-feira, 4, seguida dos resultados dos outros postulantes ao título, o Fortaleza viu suas chances de terminar a Série A como campeão ficarem mais distantes. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tricolor caiu de 23% para 10% na probabilidade de erguer a taça. Assim, o escrete vermelho-azul-e-branco segue atrás do líder Botafogo (62%), que venceu o Athletico no fim de semana, e do vice-líder Palmeiras (25%) – este empatou com o RB Bragantino. Ao término da rodada anterior, os clubes acumulavam 43,8% e 31,6% de chances, respectivamente.