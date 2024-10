Vojvoda cita erros contra Grêmio e avalia atuação do Fortaleza: "Faltou produtividade"

Na sequência, o comandante destacou que o elenco tricolor seguirá lutando para finalizar a Série A do Campeonato Brasileiro com os objetivos conquistados

Derrotado pelo Grêmio na noite desta sexta-feira, 4, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, analisou atuação da equipe cearense ante o time gaúcho em jogo da 29ª rodada da Série A 2024. Para o argentino, o Leão até teve bom controle da posse de bola, mas faltou produtividade ofensiva.

"O Fortaleza teve a posse, mas o Grêmio aproveitou as chances que teve. Cometemos erro e pagamos com um gol que resultou em 2 a 1 no placar. Depois, em uma transição, Grêmio conseguiu o 3 a 1 [...] Acho que fizemos um jogo bom com bola, mas faltou a produtividade necessária. Ter a bola não significa que jogamos bem. Tivemos uma boa passe, mas não finalizamos", disse.