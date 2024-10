Fortaleza sofreu 11 gols nos últimos cinco jogos como visitante na temporada

Em contraste com a ótima campanha como mandante na Série A – marcada por 12 vitórias consecutivas –, o desempenho do Fortaleza atuando como visitante não tem sido bom no recorte recente. Nos últimos cinco jogos fora de casa, sendo quatro pelo Brasileirão e um pela Copa Sul-Americana, o Leão sofreu 11 gols.



A fragilidade defensiva longe da capital cearense tem impactado diretamente nos resultados da equipe. Nesta sequência de cinco partidas, o Tricolor do Pici perdeu quatro confrontos, para o Botafogo (2 a 0), Internacional (2 a 1) e Grêmio (3 a 1), pelo Campeonato Brasileiro, e para o Corinthians (3 a 0), pela Sula.