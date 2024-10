Moisés ressalta foco em Data Fifa por recuperação após derrota do Fortaleza

A derrota do Fortaleza diante do Grêmio por 3 a 1 na noite desta sexta-feira, 4, na Arena do Grêmio, contou com o retorno do atacante Moisés no time comandado por Vojvoda. Na saída de campo após o revés, o atleta celebrou a volta aos gramados, comentou a atuação do Leão no jogo e falou sobre o foco na equipe em se recuperar pra seguir na briga pela ponta do Brasileirão.

"Fico feliz de ter voltado após lesão. O jogo foi difícil, sabíamos da dificuldade que seria. Mas se nós quisermos continuar com o sonho do título, precisávamos ganhar. Temos que aproveitar a data fifa, treinar e quem sabe seguir sonhando com o título", acentuou ele.

A derrota mantém o Fortaleza na terceira colocação da Série A do Brasileirão com 55 pontos, permanecendo a dois do líder Botafogo, que está com 57 e entra em campo neste sábado, 5, diante do Athletico-PR fora de casa.