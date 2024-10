O "efeito Pedro Augusto": renovação do volante com Fortaleza gera reações distintas

Volante Pedro Augusto em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O anúncio do Fortaleza sobre a renovação contratual de Pedro Augusto até o fim de 2026 causou reações distintas entre os torcedores do clube. A marca negativa que o volante carrega pelo pênalti perdido na final da Copa Sul-Americana – que poderia ter dado o título inédito ao Leão – ainda é uma mágoa por parte dos tricolores, mas a extensão do vínculo se apega a outros elementos. A forma como a diretoria e comissão técnica lida com o elenco vai além das questões de campo – ainda que seja um fator primordial. Há um olhar humanizado, de tentar entender o contexto de forma ampla, sem decisões imediatistas ou por impulso. Com Pedro Augusto não foi diferente. O Tricolor, mesmo em meio ao caos após a perda da Sula, acreditou na recuperação do volante.

Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, reconheceu o aspecto humano, profissional e a dedicação do volante, mas discordou quanto ao seu desempenho. "No aspecto futebol, eu não acho que é um jogador tão diferencial para o elenco [...] Eu não renovaria. Entendo a coisa humana, mas é preciso saber equilibrar", ponderou.