Série A: Fortaleza tem 23% de chance de título e 99% de ir à Libertadores, aponta UFMG

Com a vitória diante do Cuiabá no último domingo, 29, o Fortaleza segue na briga pelo título da Série A do Brasileirão. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o clube tricolor tem 23% de chance de levantar a taça do certame nacional neste ano.

No levantamento, o Leão do Pici fica atrás apenas do Fogão, que é líder do Campeonato Brasileiro com 57 pontos e tem 43,8% de chance de ser campeão; e do Palmeiras, vice no certame nacional com 56 pontos, que aparece com 31,6%.

Com 55 pontos somados em 28 jogos, a equipe leonina ainda soma 99,6% de chance de classificação à Libertadores de 2025.