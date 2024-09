Vojvoda destaca poder de reação do Fortaleza: "resiliência importante"

A três pontos de igualar a campanha histórica de 2021, Vojvoda foca em manter o desempenho positivo no início da reta final da Série A

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá nesse domingo, 29, o Fortaleza deu sequência à boa campanha como mandante na Série A do Brasileirão, chegando a 12 vitórias consecutivas. Após a partida, o técnico Vojvoda falou sobre a capacidade de reação do time e comentou a postura da equipe na corrida pelo título.

“São três pontos importantes, conseguidos contra um adversário difícil. Já havíamos sofrido no campo deles, estão jogando muito. Vamos trabalhar para melhorar. Nos momentos difíceis o time responde, então essa é minha tranquilidade”, disse o técnico.