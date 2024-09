Titular absoluto no Fortaleza, João Ricardo bate recorde pessoal de jogos disputados na temporada

Titular absoluto do Fortaleza em 2024, o goleiro João Ricardo superou o recorde pessoal de jogos disputados em uma temporada no duelo contra o Corinthians válido pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o defensor bateu o número de 59 jogos com a camisa do Tricolor do Pici no ano.

Anteriormente, o maior número de jogos que João Ricardo havia feito em uma temporada havia sido de 58 partidas, quando defendia o América-MG em 2016. Com o número alcançado, ele é ainda o único atleta de um clube desta Série A que ultrapassou os 5 mil minutos em campo no ano, número que foi valorizado por ele.

“Todo jogador gosta de estar atuando e comigo não é diferente. Para mim, é uma alegria imensa alcançar esse número de jogos na temporada. Agradeço aos meus companheiros de equipe, membros da comissão técnica e todos os funcionários do clube pelo apoio. Essa marca também é deles", acentuou ele.