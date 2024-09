Fortaleza abre check-in para duelo contra o Cuiabá na Série A; ingressos serão promocionais

Passado a eliminação na Copa Sul-Americana para o Corinthians , o Fortaleza volta seu foco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sentido, o clube tricolor abriu, nesta quarta-feira, 25, o Check-In para o sócio-torcedor se garantir no duelo contra o Cuiabá, pela 29ª rodada do torneio, no domingo, 29, às 16 horas, na Arena Castelão.

Para esse jogo, o Leão deve ultrapassar a marca de 400 mil torcedores presentes em jogos da Série A. Até o momento, em 14 partidas disputadas na capital cearense, o Leão do Pici teve, ao todo, 385.307 pagantes. Portanto, basta um público de 14.693 para tal feito.

O clube tem a 9ª melhor média de pagantes do Brasileirão, com 27.522. O duelo com maior número de leoninos no Castelão foi contra o Corinthians, pela Série A do Brasileiro, onde 51.297 pessoas viram a vitória do Fortaleza por 1 a 0, no dia 25 de agosto.