Pikachu anotou três gols nos últimos cinco jogos contra o Corinthians

Com mais de 220 jogos com a camisa tricolor, Pikachu já enfrentou o Timão pelo Fortaleza em oito oportunidades, tendo anotado quatro gols contra o time paulista. Acostumado a enfrentar o adversário paulista, Pikachu tem histórico de gols importantes diante do adversário.

O Fortaleza recebe o Corinthians na noite desta terça-feira, 17, na Arena Castelão, para disputar o jogo de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o importante duelo, o técnico Vojvoda poderá contar com as principais peças de seu elenco, incluindo Yago Pikachu , meia que soma três gols nos últimos cinco jogos contra o Corinthians.

A última vez em que o jogador enfrentou o Corinthians, anotou o único tento da partida no fim do jogo e garantiu a vitória tricolor, que rendeu a liderança do Brasileirão.

Já no jogo decisivo da semifinal da última edição da Sula, o camisa 22 também foi autor de um gol importante contra o Corinthians. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, Pikachu abriu o placar na vitória de 2 a 0 no duelo de volta, placar que garantiu a vaga do Leão à emblemática final da Sula de 2023.

Ainda antes do confronto pela semifinal, as equipes se enfrentaram pelo returno da Série A de 2023. Na ocasião, Pikachu fez novamente um gol decisivo contra o Timão ao fim da partida e garantiu a vitória tricolor. Para o confronto desta noite, o jogador deverá figurar entre os titulares do Leão do Pici.