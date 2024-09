Algoz na Sula de 2023, Fortaleza não perde para Corinthians há sete jogos

O Tricolor do Pici acumula quatro vitórias e três empates contra o rival paulista desde o segundo turno do Brasileirão de 2022

Adversários nesta terça-feira, 17, o Fortaleza tem sido uma “dor de cabeça” para o Corinthians desde 2022. Das sete vezes que as equipes se enfrentaram neste período, o Tricolor do Pici não perdeu nenhum confronto sequer. Foram quatro vitórias e três empates.

A sequência de invencibilidade do Tricolor sobre o Timão aconteceu a partir do segundo turno do Brasileirão de 2022, quando os comandados de Vojvoda venceram na capital cearense por 1 a 0 – naquele ano, no primeiro turno, o clube paulista havia vencido o Leão na Neo Química Arena.

Neste recorte dos últimos sete confrontos, o Leão sempre venceu o Corinthians atuando como mandante e empatou todas como visitante na Neo Química Arena. Na temporada de 2023, os clubes se encontraram na semifinal da Copa Sul-Americana.