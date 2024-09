Especialistas em pênaltis, João Ricardo e Hugo Souza podem desequilibrar na Sula

João Ricardo e Hugo Souza, goleiros de Fortaleza e Corinthians, podem ser figuras fundamentais em classificação na Copa Sul-Americana Crédito: Thiago Gadelha / AFP; Rodrigo Coca / Ag Corinthians

Uma das posições onde as forças de Fortaleza e Corinthians — adversários desta terça-feira, 17, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana — se igualam é no gol. Tricolores e Alvinegros sabem que podem confiar tanto em João Ricardo e Hugo Souza, respectivamente, em especial se o quesito for penalidades. De um lado, o experiente goleiro do Leão ganha, a cada partida, a confiança e o carinho da torcida. Além do mais, é uma das peças essenciais no time de Juan Pablo Vojvoda, sendo um dos poucos que podem se considerar titular absoluto no onze inicial do técnico leonino. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última partida do Fortaleza, diante do Athletico-PR, João foi um dos responsáveis pelo empate de 1 a 1, tendo realizado sete intervenções ao longo do 90 minutos. Se a história de João Ricardo no Fortaleza caminha para a idolatria, coube justamente Hugo ocupar a vaga de um ídolo histórico do Corinthians: Cássio. Com a saída do ex-camisa 12 ao Cruzeiro, a diretoria do clube paulista teve que agir para repor a lacuna. De cara, Carlos Miguel foi o escolhido. Entretanto, o desportista, oriundo da base corintiana, saiu para o

Nottingham Forest-ING.