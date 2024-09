Fortaleza x Corinthians: jogo da Sula terá duelo argentino entre Vojvoda e Ramón Díaz

Vojvoda e Ramón, técnicos de Fortaleza e Corinthians, que duelam pelas quartas de final da Copa Sul-Americana Crédito: Lucas Emanuel/FCF e Rodrigo Coca/Agência Corinthians

As quartas de final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians, nesta terça-feira, 16, às 21h30min, põe a frente duas equipes brasileiras, contudo, à beira do campo o confronto será argentino. Os times possuem em seu comando dois técnicos oriundos do país sozinho — Vojvoda pelo Leão e Ramón Diaz no Timão.

No lado tricolor, Vojvoda já tem sua história bem definida. Treinador com maior número de jogos no clube com 258 jogos, que resultaram em cinco títulos: Campeonato Cearense em 2021, 2022 e 2023, e Copa do Nordeste 2022 e 2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora