Fortaleza acumula 17 jogos seguidos sofrendo pelo menos um gol fora de casa

No Campeonato Brasileiro, o time de Vojvoda passou apenas um jogo com a defesa em branco longe de seus domínios

Ao contrário do que tem feito quando atua em seus domínios, a defesa do Fortaleza acumula números negativos em partidas fora de casa na temporada de 2024. Nos últimos 17 confrontos como visitante, o Leão do Pici teve a meta vazada em todos, registrando 29 gols dos adversários no período.

Nas últimas três partidas do Leão do Pici na Série A, a boa fase do time de Vojvoda foi freada por uma sequência longe do Castelão. Diante de Botafogo, Internacional e Athletico-PR, o Fortaleza conquistou apenas um ponto, sofrendo cinco gols no recorte. Contudo, a sequência de fragilidade defensiva fora de casa não se restringe ao Campeonato Brasileiro.