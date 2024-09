Inscrito na Sul-Americana, Depay não deve estrear contra o Fortaleza no Castelão

O ofensivo deve atuar no jogo de volta entre as equipes, na Neo Química Arena, dia 24 de setembro

A partida, que acontece na noite desta terça-feira, 17, às 21h30min, na Arena Castelão, não deve contar com a estrela europeia – que não atua desde o dia 10 de julho – por ainda estar realizando um trabalho físico para retorno. Pelo que constatou a apuração, a possível estreia está marcada para o duelo do Corinthians diante do Atlético-GO, quando ainda jogará poucos minutos.

Contratação que roubou os holofotes do futebol brasileiro nos últimos dias, o atacante Memphis Depay vive expectativa para estrear pelo Corinthians. Contudo, conforme apurou o Esportes O POVO , a primeira partida do holandês – já regularizado na competição – não deve acontecer diante do Fortaleza , no compromisso que marca a ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

No confronto de volta, entretanto, o camisa 94 deve estar em campo contra o Tricolor. O confronto decisivo acontece no dia 24 de setembro, na Neo Química Arena, valendo vaga para as semifinais da competição.

Ainda que esteja recebendo os devidos cuidados para o retorno ideal, o atleta não apresentou problemas físicos no primeiro treinamento e fez todo o processo junto aos colegas de equipe.

Chegada ao Brasil e primeiro treinamento

O ofensivo holandês chegou ao Brasil na última quarta-feira, 11, às 5 horas da manhã, com recepção da torcida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele falou com os torcedores e recebeu presentes. O jogador surpreendeu os presentes ao chegar com tranças que formam o símbolo do Corinthians.