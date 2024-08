Vojvoda chega à marca de 250 jogos pelo Fortaleza com vitória sobre Cruzeiro

Vojvoda tem 49 anos e nasceu em General Baldissera, na Argentina Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Além do valor símbolo para Vojvoda, a vitória no duelo contra o Cruzeiro representou muito para o Fortaleza na Série A. Não só por vencer um concorrente direto pelo G4, já que o Cabuloso tinha um ponto a menos que o Leão no início da rodada, mas também pelo impacto na tabela: o time cearense ultrapassou o Palmeiras e assumiu a terceira posição.

Vojvoda agora volta o foco para o Criciúma, próximo adversário do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. A partida acontece no sábado, 10, às 16 horas, na Arena Castelão.

Vojvoda: o treinador com mais jogos da história do Fortaleza

Nesta temporada, Vojvoda assumiu o posto de treinador com o maior número de jogos da história do Leão. O argentino ultrapassou Moésio Gomes – que fez 232 partidas pela equipe cearense – no final de maio, no duelo contra o Sportivo Trinidense-PAR, em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.