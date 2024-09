Fortaleza treina no CT do Coritiba e reencontra ex-atletas do clube

Bruno Melo, Benevenuto e Robson, atualmente jogadores do Coxa, recepcionaram o elenco tricolor no CT do Alviverde

O Fortaleza realizou, nesta sexta-feira, 13, o último treino antes do confronto diante do Athletico-PR, que acontece neste sábado, 14, na Ligga Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. A atividade comandada por Vojvoda ocorreu no CT do Coritiba, onde o elenco tricolor reencontrou alguns velhos conhecidos do clube cearense.

Os zagueiros Bruno Melo e Benevenuto, e o atacante Robson, todos ex-Fortaleza e atualmente jogadores do Coritiba, fizeram questão de recepcionar o elenco tricolor. Por meio das redes sociais, o Leão do Pici compartilhou imagens do momento, marcado por abraços e sorrisos.