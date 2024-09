Fortaleza amarga tabu de nunca ter vencido Athletico-PR fora de casa

Apesar disso, o retrospecto recente é favorável ao Tricolor, que não perde para o Furacão desde o segundo semestre de 2021. Neste período em questão, as equipes protagonizaram seis confrontos, todos pelo Brasileirão, onde o Leão do Pici venceu três – estes triunfos foram obtidos na capital cearense – e empatou o restante.

No Brasileirão, o desempenho do Athletico-PR na Ligga Arena não empolga. O Rubro-Negro, que é o 12º colocado, não tem conseguido aproveitar bem o fator casa na temporada de 2024 e, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, figura com a quarta pior campanha como mandante do torneio.

Em 11 jogos na Ligga Arena pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR somou 14 pontos, – o que representa 42% de aproveitamento. O Furacão, inclusive, não vence como mandante no certame nacional desde o dia 13 de junho, quando ganhou do Criciúma. Desde então, foram sete partidas, sendo cinco reveses e dois empates.