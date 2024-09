Tomás Cardona é o atleta com maior média de interceptação por jogo da Série A

Zagueiro Tomás Cardona no jogo Botafogo-PB x Fortaleza, no Estádio Almeidão, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Se consolidando como titular da zaga do Fortaleza ao lado de Kuscevic, Tomás Cardona tem tido números defensivos de destaque no Campeonato Brasileiro. De acordo com o Sofascore, o atleta argentino é o atual líder de interceptações por jogo do certame nacional, com média de 1,8. Neste quesito, Cardona fica à frente de jogadores como Adriano Martins (1,7), zagueiro do Atlético-GO, e Mathias Villasanti (1,6), meio-campista do Grêmio. Além disso, o defensor do Leão também figura com destaque em outro aspecto: cortes por jogo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora