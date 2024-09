Fortaleza perdeu apenas duas das últimas 22 partidas com Kuscevic em campo

Na disputa pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem a terceira melhor defesa da competição. Entre os destaques defensivos, o zagueiro Kuscevic tem entrado em evidência pelo alto aproveitamento e poucas derrotas nas partidas em que atuou pelo Leão do Pici. Nas últimas 22 vezes que esteve em campo, o time de Vojvoda perdeu em apenas duas ocasiões.

Aos 28 anos, Kuscevic jogou 29 partidas pelo Fortaleza na atual temporada e marcou dois gols. As duas únicas derrotas no recorte de 22 jogos foram contra o Botafogo, no último sábado, 31, e para o CRB, na final da Copa do Nordeste, quando o time cearense ainda saiu com a teça, mesmo com o revés.