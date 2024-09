Fortaleza foi o segundo time da Série A que menos contratou na janela de transferência

Aberto no dia 10 de julho, o período de contratação durou mais de dois meses e contou com grandes nomes reforçando os times brasileiros, como Thiago Silva indo para o Fluminense

A janela de transferência do futebol brasileiro chegou ao fim nessa segunda-feira, 2. Entre os times do Campeonato Brasileiro Série A, o Fortaleza , junto de Athletico-PR e Bahia, foi o segundo clube que menos se reforçou para o restante da temporada, trazendo apenas dois atletas para somar ao elenco atual.

Confira lista dos times que mais se reforçaram:

Atlético-GO - 8 contratações



Botafogo - 8 contratações



Corinthians - 7 contratações



Cruzeiro - 7 contratações



Fluminense - 7 contratações



Juventude - 7 contratações



Vasco - 6 contratações



Criciúma - 6 contratações



Grêmio - 6 contratações



Vitória - 6 contratações



Atlético-MG - 5 contratações



Internacional - 5 contratações



Bragantino - 5 contratações



Flamengo - 4 contratações



São Paulo - 4 contratações



Palmeiras - 3 contratações



Athletico-PR - 2 contratações



Bahia - 2 contratações



Fortaleza - 2 contratações



Cuiabá- 1 contratação

*dados do GE.

Este era o último período em que os times poderiam negociar a contratação de jogadores com contratos vigentes com outros clubes. Agora, somente jogadores que estão livres no mercado – e que tiveram rescisão contratual protocolada até o dia 2 de setembro – podem reforçar os elencos no Brasil. O prazo para inscrever novos atletas segue até o dia 20 de setembro.