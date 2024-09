Marinho questiona CBF em gol do Botafogo e diz: "Difícil time do Nordeste brigar por algo"

Na opinião do atacante tricolor, houve "toque claro no braço" no domínio de Igor Jesus no lance do primeiro gol do time carioca

Desfalque por conta de lesão, o atacante Marinho, do Fortaleza, questionou a CBF sobre o primeiro gol do Botafogo no duelo entre as equipes no último sábado, que terminou com vitória do clube carioca por 2 a 0.

Na opinião de Marinho, houve “toque claro no braço” no domínio de Igor Jesus no lance do gol. Por meio de seu perfil no Instagram, o atacante publicou uma mensagem questionando a CBF e o VAR: “difícil mesmo time do Nordeste brigar por algo”.