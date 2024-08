Marcelo Paz supera Leila Pereira e é eleito o melhor CEO sul-americano pela Confut

Em junho deste ano, o dirigente do Tricolor do Pici já havia ganho o prêmio de melhor CEO de um clube brasileiro pela Conafut

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz foi eleito nesta sexta-feira, 23, pela Confut Sudamericana, o melhor Profissional de Direção Executiva Geral (CEO/Presidente) do continente Sul-Americano. O dirigente tricolor, para ganhar o prêmio, superou os executivos Jorge Pablo Brito, do River Plate, e Leila Pereira, do Palmeiras.

“Recebo com imensa alegria receber um reconhecimento continental, eu acho que isso é fruto de um trabalho de muitos anos, e de muitas mãos. É fruto também da história recente do Fortaleza, que passou a ser um clube ativo no continente, chegando em final de competição, participando sempre com muita honra, fazendo grandes festas na arquibancada, duelando de igual para igual contra clubes gigantes”, disse Paz.