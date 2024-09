Cardona, Kuscevic e Kervin desfalcam Fortaleza contra o Internacional; veja motivos

Zagueiro Cardona no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a derrota para o Botafogo, o Fortaleza vira a chave e volta o foco para o Internacional, próximo desafio do clube no Brasileirão, em duelo atrasado da 19ª rodada. Como o jogo acontece apenas no dia 11, Vojvoda terá um intervalo de tempo a mais para a preparação. Três jogadores, entretanto, são desfalques certos. Tomás Cardona, suspenso, será ausência contra o Colorado. Além dele, o também zagueiro Kuscevic, convocado para a seleção chilena, e o meio-campista Kervin Andrade, convocado para a seleção venezuelana, ficarão fora por conta da Data Fifa.