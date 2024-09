Vojvoda mantém confiança em briga pelo título: "Perdemos um jogo, não nosso objetivo"

Técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com semblante tranquilo, o treinador Vojvoda mostrou, em entrevista coletiva após a derrota do Fortaleza para o Botafogo, que a confiança não foi abalada. O treinador argentino, em tom otimista, falou sobre a briga pelo título e ressaltou que a derrota para o clube carioca precisa ser “convertida em trabalho”. “Vamos trabalhar primeiro a recuperação. O descanso mental, principalmente. No primeiro treino da semana, irei falar com eles (jogadores) para mantê-los bem e fortes. Depois do jogo já conversei (com o elenco). Tenho um grupo com boa resiliência. Perdemos um jogo, mas não o nosso objetivo ou foco do que almejamos neste ano. Perdemos a partida e aceitamos, mas essa aceitação tem que ser convertida em trabalho para seguirmos em busca dos nossos objetivos”, comentou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Questionado sobre a disparidade financeira do Fortaleza em relação aos concorrentes na parte de cima da tabela, Vojvoda reconheceu que a qualidade “muitas vezes se compra com dinheiro”, mas rechaçou que somente exista o fator econômico como elemento primordial no futebol.

“Eu considero que existem outros tipos de investimentos, não apenas econômicos. Existe investimento em trabalho e em sustentar projetos. Investimento de potencializar jogadores e sustentar uma ideia de jogo. Eu sei que o dinheiro é muito importante. A qualidade, muitas vezes, se compra com dinheiro. Mas temos jogadores de qualidade, porque é um clube sério e que vai continuar crescendo. Estou orgulhoso do clube que estou. É um clube com uma massa de torcedores muito boa”, disse.