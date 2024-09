Vojvoda sofre 4ª derrota para o Botafogo e segue sem vencer o time carioca pelo Fortaleza

Desde que chegou no Leão do Pici, na temporada de 2021, o treinador argentino encarou o Glorioso em seis oportunidades e não conseguiu vitórias

O treinador Vojvoda segue tendo problemas quando o assunto é jogo contra o Botafogo. A derrota na noite deste sábado , 31, no estádio Nilton Santos, foi a quarta do comandante em duelos contra o time carioca desde que assumiu o Fortaleza na temporada de 2021.

Historicamente, o retrospecto do Fortaleza contra o Botafogo não é positivo. A última vitória do Tricolor sobre o Fogão ocorreu no dia 22 de novembro de 2020. Na oportunidade, a equipe cearense, sob o comando de Marcelo Chamusca, venceu por 2 a 1 com gols de David e Bergson.

No geral, as equipes já se enfrentaram 22 vezes. Destes encontros, o Fortaleza venceu somente três duelos, enquanto o Botafogo conquistou 14 triunfos.