Pikachu decide, Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão

Leão faz sua parte, derrota o time paulista no Castelão e conta com tropeço do Botafogo para retomar a ponta da tabela Crédito: Jogada 10

O Fortaleza entrou em campo contra o Corinthians, neste domingo (25), no Estádio Castelão, precisando vencer para voltar à liderança e também torcer por tropeço contra o Botafogo. Assim, brilhou a estrela de Yago Pikachu, que marcou o gol da vitória aos 32 minutos do segundo tempo, a equipe alcançou seu objetivo. Afinal, o alvinegro não saiu do empate com o Bahia, na Fonte Nova. Desse modo, o Leão chegou aos 48 pontos, portanto, é o líder do Brasileirão e ainda tem um jogo a menos em relação ao seu principal concorrente. Contudo, a situação do Corinthians segue ruim e com a derrota permanecer na zona de rebaixamento em 18°, com 22 pontos conquistados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pedro Raul perde chance incrível na etapa inicial No primeiro tempo, com poucas oportunidades para ambos os lados, ninguém queria ceder chances ao adversário. Contudo, o atacante Pedro Raul perdeu uma chance incrível de abrir o marcador em um cruzamento de Bidu. Na pequena área, o jogador não conseguiu empurrar a bola para o gol.

Pikachu decide para o Leão do Picci O Leão voltou para o segundo tempo e controlou a situação. Assim, chegou ao gol em uma linda jogada de Moisés, que encontrou Pikachu livre, praticamente na entrada da pequena área, e ele não perdoou o Corinthians, fazendo 1 a 0, para os mandantes. Próximos jogos das equipes Fortaleza entrará em campo no sábado (31) para enfrentar o Botafogo no duelo de líderes do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Nilton Santos, casa do time carioca. Enquanto isso, o Corinthians enfrentará o Juventude no meio de semana pela Copa do Brasil, nas quartas de final. O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão será contra o Flamengo, no dia 1º de setembro, em Itaquera.