Lucero x Igor Jesus: duelo de atacantes protagoniza briga pela liderança

Em bons momentos pelos seus respectivos clubes, ambos os centroavantes anotaram quatro gols e uma assistência nos últimos oito jogos. Recém-chegado ao futebol brasileiro, Igor Jesus atuou em apenas 12 partidas defendendo a camisa do Botafogo, e, apesar do pouco tempo, já soma quatro gols e uma assistência.

Em duelo direto pela liderança do Brasileirão, Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste sábado, 31, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada. O confronto entre as equipes terá como um dos destaques a disputa entre os atacantes de cada time. Do lado tricolor, Lucero é o grande destaque do Fortaleza, enquanto no Botafogo, Igor Jesus vive boa fase no ataque alvinegro.

Tendo estreado na 17ª rodada do Brasileirão, o camisa 99 precisou de cinco jogos para balançar as redes pela primeira vez. Desde que anotou o primeiro tento pelo Botafogo, contra o Atlético-GO, Igor Jesus ficou apenas três jogos sem participação direta em gols. No Brasileirão, o atleta é o quarto jogador com maior volume de finalizações da equipe carioca, tendo 68% de aproveitamento neste quesito.

Já pelo lado do Fortaleza, Lucero é a principal peça no ataque do Tricolor. Vice-artilheiro do Brasileirão com oito gols marcados, o argentino também vive bom momento. Além da boa pontaria, o camisa 9 tem a vantagem de conhecer o adversário. Neste sábado, Lucero fará seu quarto confronto contra o Alvinegro.

Apesar de nunca ter balançado as redes contra o Botafogo, o jogador tem bom retrospecto diante das equipes cariocas. Enfrentando os times do Rio de Janeiro (Vasco, Fluminense e Flamengo) da 14ª a 16ª rodada da Série A, Lucero marcou gol contra a dupla Fla-Flu.