Botafogo segura empate com Palmeiras e avança na Copa Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

⚽

O Botafogo conseguiu segurar um empate de 2 a 2 com o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (21) no Allianz Parque, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Glorioso avançou no torneio continental porque venceu no confronto de ida, mas pelo placar de 2 a 1.