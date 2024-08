João Ricardo pede "máximo de atenção" em duelo por liderança da Série A contra o Botafogo

No embate, o Leão do Pici tentará aumentar a distância para o Fogão, que é vice-líder. O time de Vojvoda ocupa a primeira posição com 48 pontos, um a mais que o time carioca

Um dos destaques do Fortaleza em 2024, o goleiro João Ricardo projetou o confronto do Tricolor diante do Botafogo, no sábado, 31. No duelo, o Leão do Pici tentará aumentar a distância para o Fogão, que é vice-líder. O time de Vojvoda ocupa a primeira posição com 48 pontos, um a mais que o time carioca.

“É mais um jogo difícil pela frente, que nos faz ter que ter o máximo de atenção todo o tempo. É encontro grande, são os dois times que estão na frente na tabela da Série A então tem muita gente de olho. É trabalhar bem até o jogo e mais uma vez buscar nosso melhor na hora que a bola rolar”, disse.