Em duelo pela liderança, Fortaleza tenta quebrar tabu de cinco jogos contra Botafogo

Primeiro colocado da Série A do Brasileirão, o Fortaleza vai visitar o vice-líder Botafogo, no sábado, 31, no Estádio Nilton Santos, em duelo direto pelo topo da tabela da competição nacional. No confronto, válido pela 25ª rodada, o time tricolor tentará encerrar um jejum de cinco jogos contra a equipe carioca.

A última vez em que o Leão do Pici derrotou o Fogão ocorreu no dia 22 de novembro de 2020. Na oportunidade, o Tricolor, comandado por Marcelo Chamusca, venceu por 2 a 1 com gols de David e Bergson.