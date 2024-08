João Ricardo, do Fortaleza, é eleito melhor goleiro do Brasileirão no mês de julho

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, no dia 27 de abril, João Ricardo admitiu estar vivendo o melhor da sua carreira defendendo as cores do Tricolor do Pici

João Ricardo, do Fortaleza, foi eleito o melhor goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro no mês de julho. O arqueiro, que é um dos destaques do Tricolor no Brasileirão, recebeu o prêmio nesta terça-feira, 27, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O arqueiro do Pici é o líder em defesas na competição, de acordo com o SofaScore. Em 23 jogos — todos como titular — o camisa 1 foi vazado em 20 partidas. Entretanto, são 93 defesas até o momento, quase todas elas contribuindo de forma direta nos resultados do Leão.