Pikachu pede "jogo perfeito" do Fortaleza contra o Botafogo e elogia Luiz Henrique

Jogador do Fortaleza classificou o Glorioso como "melhor time do futebol brasileiro" e salientou dificuldades da partida para as duas equipes

O duelo entre Fortaleza e Botafogo deste sábado, 31, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada da Série A, será determinante para definir como ficará o topo da tabela do Brasileirão. Por esse motivo, em coletiva cedida nesta quarta-feira, 28, Yago Pikachu pediu doação máxima do Leão na partida frente ao adversário que ele classificou como "o melhor time do futebol brasileiro".

"É difícil. Não sei qual é a nossa melhor versão pois cada jogo é um jogo diferente. Na minha opinião, vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, jogadores convocados como foi o caso do Luiz Henrique, que vive um ótimo momento. É um jogador que a gente tem que ter bastante cuidado. Mas o Botafogo em si é um time forte jogando no meio", frisou ele, que em seguida salientou que, por esse motivo, a partida será um duelo de dois times tentando fazer um jogo perfeito em busca da liderança.

"Acredito que eles estão buscando um jogo perfeito e nós vamos buscar fazer um jogo perfeito. É difícil no futebol porque para vencer o adversário tem que errar em algum momento. Temos que nos preparar ao máximo fisicamente, mentalmente. Acredito que o estádio vai estar cheio e vai ser uma pressão de todos os lados. Temos que ir pra lá preparados, com nossa melhor estratégia. Acredito que nosso treinador tá pensando nisso", disse o jogador.