Fortaleza tem 52,6% de chances de título e 99,3% de vaga na Libertadores, aponta UFMG

O Fortaleza foi apontado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) como o atual favorito ao título do Campeonato Brasileiro Série A, com 52,6% de chances de título. Para classificar à libertadores, o estudo apontou ainda que o Leão do Pici já tem mais de 99%, com a vaga bem encaminhada.

As porcentagens aumentaram após a vitória do time de Vojvoda sobre o Corinthians na tarde deste domingo, 25, na Arena Castelão. Com o triunfo, o Fortaleza ultrapassou o Botafogo – que empatou na rodada – e assumiu a liderança do Brasileirão.