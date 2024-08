Fortaleza promove Taça Leão Social para crianças de 16 projetos sociais

O Fortaleza promove, nesta terça-feira, 27, a abertura da Taça Leão Social, evento esportivo que acolhe crianças de 16 projetos sociais em um torneio amistoso de futsal sub-11, no ginásio Paulo Sarasate.

Presente no local juntamente com o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, o CEO do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, conversou com Esportes O POVO sobre a importância das ações sociais promovidas pelo clube. “Todo clube de futebol, principalmente um clube de massa, tem responsabilidade social. O que a gente faz ou deixa de fazer, fala ou deixa de falar, tem repercussão na sociedade”, afirmou o dirigente.

Paz também comentou sobre outras ações que o clube tem feito, como levar crianças de projetos sociais para assistir aos jogos do Fortaleza na Arena Castelão. Para ele, as ações são um “gol de placa” e devem ter “vida longa” no clube.