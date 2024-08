Kervin Andrade, do Fortaleza, é convocado pela Venezuela para jogos das Eliminatórias

Destaque do Leão do Pici, o camisa 77 também esteve entre os convocados pela Vinotinto para a Copa América, disputada entre junho e julho. No torneio, ele atuou por 16 minutos diante da Jamaica.

O meia-atacante Kervin Andrade, do Fortaleza , figurou entre os convocados da seleção venezuelana para os jogos contra Bolívia e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Quarta colocada nas Eliminatórias com nove pontos somados, a Venezuela vai encarar Bolívia e Uruguai nos dias 5 e 10 de setembro, respectivamente. A equipe está há cinco jogos consecutivos sem perder na competição.

Kervin Andrade no Leão

Com apenas 19 anos, Kervin disputou 27 partidas pelo Fortaleza na atual temporada e marcou sete gols. Até o momento, ele conquistou a Copa do Nordeste e é peça importante no funcionamento do time de Vojvoda.