Vojvoda exalta liderança do Fortaleza, mas prega cautela: "Pé no chão"

O Fortaleza é oficialmente líder do Campeonato Brasileiro Série A. Após vencer o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão, neste domingo, 25, o Tricolor do Pici ultrapassou o Botafogo e assumiu a ponta da tabela ao final da 24ª rodada. Em coletiva após a partida, o treinador do time, Juan Pablo Vojvoda, não escondeu a sua felicidade com o atual momento do clube, mas também apontou que é preciso manter o ritmo para conquistar alguma coisa.

“Estamos felizes, estamos desfrutando esse momento, mas sabendo que ainda falta muito. Nosso objetivo era ganhar o jogo de hoje (domingo), nossa energia estava toda nesta partida (contra o Corinthians). Mas é bom, já é o quarto ano do projeto. Conseguimos ganhar um jogo importante, mas não conseguiremos nenhum título se não continuarmos lutando. É importante lutar lá em cima. Agora é saber desfrutar, descansar a cabeça para o próximo jogo”, comentou o comandante tricolor.

Questionado sobre como faz para manter a calma em um momento de animação como o vivido pelo clube, Vojvoda comenta que o segredo está no equilíbrio.