Pikachu exalta liderança e grande presença da torcida após vitória do Fortaleza

Autor do gol da vitória que decretou o Fortaleza neste domingo, 25, na liderança do Brasileirão, Yago Pikachu aproveitou a entrevista na saída de campo para exaltar o empenho do grupo frente ao Corinthians e também salientou a importância da presença do torcedor na Arena Castelão nos últimos jogos decisivos do Leão.

Em análise ao jogo, ele frisou a busca de cada time pelo gol e a diferença do Tricolor do Pici para alcançar o tento. "Jogo bem equilibrado, com primeiro tempo bem disputado. Ninguém teve chance clara de gol. No segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol porque tinham um objetivo, o nosso de chegar na parte mais alta da tabela. A eficiência fez valer a pena. A gente chegou uma ou duas vezes com perigo e tivemos a felicidade de colocar a bola dentro do gol", ressaltou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele também enalteceu a boa semana do time, com avanço na Sul-Americana e com a liderança na Série A.