Fortaleza se torna o primeiro nordestino a fechar uma rodada do returno como líder da Série A

Após vencer o Corinthians na tarde deste domingo, 25, o Fortaleza se tornou o primeiro clube nordestino a fechar uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na liderança. Primeiro lugar este que o Leão do Pici detém de forma isolada, somando 48 pontos em 23 jogos, e com um jogo a menos que o segundo e o terceiro colocado.

Na Arena Castelão, que contou mais de 50 mil torcedores presentes pelo segundo jogo consecutivo, o Tricolor venceu a equipe paulista por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu, em compromisso válido pela 24° rodada. De forma sícrona, os tricolores acompanharam o Botafogo empatar com o Bahia e deixar o caminho livre para o time cearense assumir a ponta da tabela.