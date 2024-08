Fortaleza leva mais de 100 mil torcedores ao Castelão em menos de uma semana

Diante do Corinthians, o Fortaleza superou seu segundo maior público no ano

Antes mesmo da partida entre Fortaleza e Corinthians, que encerrou em 1 a 0 para Leão do Pici na tarde deste domingo, 25, e garantiu a liderança da Série A ao time de Vojvoda com um jogo a menos que o segundo e o terceiro colocado, a torcida tricolor já levantava uma campanha de "semana dos 100 mil", visando passar a meta de 50 mil torcedores nos dois jogos decisivos da equipe na Sul-Americana e no Brasileirão. Assim foi feito e o Fortaleza conseguiu levar mais de 100 mil torcedores ao Castelão em uma semana.

Com 14 vitórias consecutivas em seus domínios, o Fortaleza não sabe o que é derrota desde março deste ano, quando perdeu para o Vitória. Nesta semana, o clube cearense teve 50.135 torcedores diante do Rosario, quando avançou as quartas da Sula vancendo por 3 a 1 e 51.297 ante o Corinthians, terceiro e segundo maiores registros de público do escrete vermelho-azul-e-branco em 2024.