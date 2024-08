Adversário do Fortaleza, Corinthians é o pior visitante da Série A; veja números

Neste domingo, 25, o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, em jogo da 24ª rodada da Série A do Brasileirão. No duelo, o time tricolor pode aproveitar o desempenho negativo do Timão atuando fora dos seus domínios na atual edição do certame.

Com apenas seis pontos acumulados, equipe paulista disputou 12 duelos como visitante, sendo oito derrotas, três empates e apenas uma vitória. O único triunfo alvinegro ocorreu diante do Bahia, no dia 21 de julho, em partida da 18ª rodada. No recorte, o aproveitamento é de 16,7%.