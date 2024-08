Fortaleza recebe Rosario com casa cheia e em jogo decisivo pelas oitavas da Sula

Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, qualquer vitória no tempo regulamentar garante a classificação para o Tricolor. A bola rola nesta quarta, 21, às 19 horas, no Castelão

Com expectativa de casa cheia na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Rosario Central nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, no segundo duelo das equipes pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, o cenário do confronto está totalmente em aberto: vitória simples no tempo normal para qualquer um dos clubes garante a classificação.

Caso o resultado seja novamente de igualdade no placar, a decisão será nas cobranças de pênaltis, contexto que o Tricolor do Pici já precisou enfrentar quatro vezes nesta temporada. Duas aconteceram em finais, pelo Campeonato Cearense, diante do Ceará, e pela Copa do Nordeste, perante o CRB. O saldo final foi de vice no estadual e título regional.