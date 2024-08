Lucas Sasha valoriza bom momento do Fortaleza e projeta jogo "dificílimo" contra o Rosário

O Fortaleza chega para lutar por vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana vivendo um ótimo momento na temporada. Além do empate fora de casa em 1 a 1 pelo jogo de ida contra o Rosário Central no certame continental, o Tricolor do Pici briga pela liderança do Brasileirão.

Em coletiva antes do embate de volta pela Sula contra a equipe argentina, o volante Lucas Sasha valorizou os atuais resultados da equipe em projeção ao jogo contra os rosarinos, que será realizado nesta quarta-feira, 21, às 19 horas.

"A gente tá vivendo um momento muito legal. Temos que comentar e valorizar isso. É um momento bom nos dois campeonatos, no Brasileirão lá em cima e na Sul-Americana nas oitavas de final e a nossa expectativa é a mesma da torcida. A gente quer se classificar, aqui em casa a gente é forte e queremos usar o favoritismo, dessa força nossa, para garantir a classificação", ressaltou ele.