"É uma referência para nós", diz Sasha sobre retorno de Lucero contra o Rosario

Volante do Fortaleza, Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 20, no Pici. Na ocasião, o jogador exaltou o retorno do centroavante Lucero após período afastado por lesão. A tendência é que o camisa 9 entre em campo diante do Rosario Central, nesta quarta-feira, 21, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"É um cara de referência para nós na parte ofensiva. Claro que, na ausência dele, fomos muito bem com o Kayzer, mas o Lucero não deixa de ser um nome de peso tanto para nós quanto para fora. As pessoas vêem o Lucero ali no ataque, já chama mais atenção. É sempre muito bom ter todo mundo, Pochettino também estava fora. A gente se sente mais confiante", disse.